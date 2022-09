Przepisy krajowe dotyczące przeliczania walut odnoszą się do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego albo ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury , jeżeli faktura wystawiania jest przed powstaniem obowiązku podatkowego – w przypadku notowań Narodowego Banku Polskiego (analogicznie – każdy dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego albo dzień przed wystawieniem faktury, jeżeli przeliczenie następuje na podstawie kursów Europejskiego Banku Centralnego). Natomiast nie wskazują one konkretnie, jaki kurs walut zastosować w przypadku korekty zbiorczej do wielu faktur pierwotnych – regulacja ta ma być wprowadzona dopiero w ramach pakietu SLIM VAT 3, który wejdzie w życie prawdopodobnie na początku 2023 r.