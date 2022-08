Przypomnijmy, że obecnie KSeF nie jest obowiązkowy, można korzystać z niego na zasadzie dobrowolności. Stanie się on obowiązkowy dopiero od 1 stycznia 2024 r. (pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.”, DGP nr 117/2022). Wynika to decyzji unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).