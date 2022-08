Przyjęta przez rząd zmiana oznacza, że przedsiębiorcy, którzy będą mieli stratę z działalności operacyjnej albo dochodowość niższą niż 2 proc., zapłacą po raz pierwszy minimalny podatek dochodowy do końca marca 2025 r., rozliczając się z CIT za rok poprzedni.

MF: Wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym zostanie zawieszone do końca 2023 r.

Obecnie odnoszą się one do podatników, którzy wykażą stratę z działalności operacyjnej albo dochodowość (udział dochodów w przychodach) nie wyższą niż 1 proc. (chodzi o dochody i przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe).

Nie jest to jednak prawdą, bo żaden przedsiębiorca nie wpłacił jeszcze nowej daniny. Minimalny podatek dochodowy nie jest bowiem płacony w trakcie roku w formie zaliczek. Z przepisów wynika, że należy go wpłacić dopiero do końca marca następnego roku, przy okazji składania zeznania rocznego (art. 24ca ust. 12 ustawy o CIT). Przy czym kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy klasyczny CIT, obliczony na ogólnych zasadach.