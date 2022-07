Koszty użytkowania samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników spółki, którzy nie są jej udziałowcami, to wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Taką wykładnię prezentuje już teraz, a więc jeszcze przed zmianą przepisów, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o nowelizację Polskiego Ładu w zakresie CIT, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. W przepisach ma być wprost zapisane, które wydatki na samochód nie będą związane z działalnością gospodarczą i spółka będzie musiała zapłacić od nich estoński CIT. Będzie to połowa wydatków na używanie przez pracowników samochodów spółki do celów mieszanych, a więc firmowych i prywatnych, jeżeli nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Informowaliśmy o tym w artykule „Służbowe auto dla pracownika będzie z estońskim CIT” (DGP nr 128/2022). Dyrektor KIS jest takiego zdania już teraz. Natomiast we wcześniejszej interpretacji z 25 stycznia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 554.2021.2.AK) stwierdził, że są to ukryte zyski, bez względu na to, czy z samochodu korzysta pracownik, czy udziałowiec.