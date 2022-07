– Dobrze się stało, że projektodawcy przyznali się do legislacyjnej pomyłki i podjęli próbę jej naprawy. Nie można jednak uznać, że jest to próba udana – z uwagi na zróżnicowanie sytuacji podatników rozporządzających zyskiem w latach 2022 i 2023. Ministerstwo Finansów powinno dodać odpowiedni przepis przejściowy do projektowanej nowelizacji. Należałoby też jak najszybciej wydać rozporządzenie o przedłużeniu terminu poboru estońskiego CIT z tytułu zysku podzielonego w 2022 r. – apeluje Adrian Kęmpiński z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.