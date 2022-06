Soboń w poniedziałek w radiu TOK FM został spytany kiedy będzie dostępny kalkulator podatkowy. "Kalkulator będzie - mam nadzieję - w tym tygodniu i bardzo chciałbym aby był w tym tygodniu, w czwartek - taki jest plan" - poinformował.

Reklama

"Chciałbym aby on (kalkulator podatkowy - PAP) ruszył wraz z systemem podatkowym, tak aby każdy mógł sobie sprawdzić jak to wygląda, nawet jeżeli on będzie fazowany" - wskazał Soboń. Jak zaznaczył, dzięki rozwiązaniom zastosowanym w kalkulatorze "przedsiębiorca będzie mógł zobaczyć co mu się bardziej opłaca: ryczałt, liniówka, czy skala". "Oczywiście wpisując te parametry, nawet jeśli on będzie fazowany, to chciałbym, aby jak najszybciej te kolejne fazy wchodziły" - dodał.

Na początku kwietnia Soboń poinformował, że Ministerstwo Finansów ma w planach uruchomienie kalkulatorów, dzięki którym będzie można sprawdzić "swoją rzeczywistą sytuację, nie tylko jakąś modelową, ale sytuację np. przy zbiegu różnych dochodów". Powiedział wówczas, że jego zdaniem takie narzędzie powinno być udostępnione np. po zakończeniu prac legislacyjnych nad pakietem zmian podatkowych w Sejmie. (PAP)