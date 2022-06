Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) 21 czerwca 2022 r. dokonała dostawy towarów (piwo otrzymywane ze słodu, kod CN 2203 00) dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii (brytyjska spółka mająca osobowość prawną) za 200 000 zł. Przy czym wywóz towarów (transportem samochodowym) odbył się z Polski do magazynów (składów podatkowych) do Holandii. Przemieszczane piwo było objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy (przemieszczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego). Towary były transportowane zgodnie z warunkami Incoterms FCA, co oznacza, że podmiotem odpowiedzialnym za organizację transportu towarów do magazynów był brytyjski kontrahent. Ponosił on całe koszty transportu z Polski do Holandii (transport zlecił przewoźnikowi). Brytyjski kontrahent nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności w Holandii, ale dla potrzeb tej transakcji posłużył się numerem VAT przedstawiciela podatkowego zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Holandii. Zgodnie z uzyskanymi przez Y informacjami to przedstawiciel podatkowy jest odpowiedzialny za rozliczenie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Holandii. Spółka wystawiła 21 czerwca 2022 r. fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na kwotę 200 000 zł (z 0-proc. stawką VAT). Obecnie spółka ma już dokumenty przewozowe oraz komunikat IE 818 (raport odbioru) wygenerowany przez System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. Ta dokumentacja potwierdza, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski. W raporcie odbioru jest wskazany w szczególności dzień rozładunku, czyli data faktycznego stwierdzenia przez odbiorcę ilości wyrobów, jaką przyjmuje do swojego składu podatkowego. Spółka ma także kopię faktury zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Ponadto Y złoży deklarację podatkową (JPK_V7M) oraz informację podsumowującą VAT UE, w których jako numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych brytyjskiego kontrahenta wskaże numer VAT przedstawiciela podatkowego. Pomiędzy spółką a brytyjskim kontrahentem nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Dla Y właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc., a VAT i zaliczki na CIT opłaca na zasadach ogólnych. Jak spółka powinna rozliczyć VAT oraz CIT od dostawy towarów do Holandii na rzecz firmy brytyjskiej? ©℗

VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym WDT wystąpi – stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o VAT – pod warunkiem że nabywca towarów jest: