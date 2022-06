Zmiany w formularzu są wynikiem nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Chodzi o to, że od 1 lipca br. o zasiłki macierzyńskie zostanie rozszerzony katalog przychodów objętych ulgą zero PIT (zmiana ta będzie miała zastosowanie do zasiłków macierzyńskich za cały 2022 r.).