We wniosku o interpretację spółdzielnia twierdziła, że dochód, który w ten sposób uzyska, będzie wolny od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Przyznaje on preferencję dla dochodów spółdzielni mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Spółdzielnia argumentowała, że zawarcie porozumienia z deweloperem zabezpieczającego interesy mieszkańców zarządzanych przez nią nieruchomości jest formą gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dodała, że świadczenie, które w związku z tym otrzyma, zostanie przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a więc oba warunki do skorzystania ze zwolnienia zostaną spełnione.