Od odpowiedzi na to pytanie zależy, który organ jest właściwy do wydania decyzji w sprawie podatku akcyzowego. W pierwszym wypadku właściwym do wydania tej decyzji będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego (USC), w drugim – naczelnik urzędu skarbowego (US). Odpowiedź na to pytanie nie jest obecnie przesądzona.