To, na co księgowi muszą zwrócić uwagę, jest przede wszystkim spowodowane zakończeniem obowiązywania pewnych uproszczonych rozwiązań i preferencji na gruncie podatkowym. Ale że księgi rachunkowe są jednocześnie księgami podatkowymi, to trzeba wiedzieć, jak je pokazać na kontach, aby później właściwie odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym.