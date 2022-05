Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. („Przewodnik do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych”), w których minister finansów podkreślił, że prawa do ryczałtu od dochodów spółek (zwanego potocznie estońskim CIT) nie mają podatnicy działający w specjalnej strefie inwestycji lub w tzw. polskiej strefie inwestycji, nawet jeżeli ponoszą podatkową stratę. Wyłączeni z estońskiego CIT są również podatnicy, którzy mają zezwolenie strefowe lub decyzję o wsparciu, ale nie zaczęli jeszcze osiągać przychodów z działalności strefowej. Liczy się to, że podlegają oni pod reżim przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.