Przed wręczeniem dyplomów dla najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych urzędów i izb skarbowych odbyła się debata z udziałem ekspertów z Ministerstwa Finansów i EY na temat nowelizacji Polskiego Ładu. Projekt zmian trafił już do Sejmu i wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie. Przypomnijmy, że zakłada on m.in. obniżenie z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej. Zniknąć ma też ulga dla klasy średniej. Częściowo składkę zdrowotną będą mogli odliczać przedsiębiorcy płacący liniowy PIT , ryczałt ewidencjonowany i rozliczający się według karty podatkowej. Utrzymany zostanie próg skali 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł. O projektowanych zmianach mówił Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF. Wyjaśnił, że nowe zasady płatnicy będą stosować od wynagrodzeń wypłacanych już od 1 lipca br. – niezależnie od tego, za jaki miesiąc będą wypłacane.