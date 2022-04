Belgijski trybunał konstytucyjny, do którego trafił spór, zwrócił się do TSUE , aby to wyjaśnił.

Usługi zakwaterowania świadczone za pośrednictwem takich platform jak Airbnb, Booking są mylone z wynajmem nieruchomości. Wyjaśniał to w wywiadzie z DGP Grzegorz Grabowski, założyciel i współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej Wynajmistrz.pl („Usługa noclegowa to co innego niż najem prywatny” w DGP nr 246/2021). Tłumaczył, że w przypadku oferowania noclegu w nieruchomości mieszkalnej za pośrednictwem platform nie można mówić o wynajmie. Jest to bowiem usługa zakwaterowania. Wynajem jest inaczej kwalifikowany. – To dwa odrębne działy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Wynajem nieruchomości jest zaliczany do grupowania 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Natomiast usługa zakwaterowania jest klasyfikowana do działu 55 – Zakwaterowanie – wyjaśniał Grzegorz Grabowski.