Likwidacja ulgi będzie miała zastosowanie w odniesieniu do dochodów (przychodów) od 1 stycznia 2022 r. Projekt zakłada jednak, że jeśli podatnik , korzystając z ulgi, miałby do zapłaty mniej podatku, to dostanie z urzędu skarbowego wyrównanie tej różnicy. Taki mechanizm ma działać tylko w odniesieniu do 2022 r.