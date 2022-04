• Aby zbadać kwestie jednostki dotyczące kontynuacji działania, biegły rewident powinien:– uzyskać odpowiednie i wystarczające dowody, że badane sprawozdanie finansowe jest oparte na właściwym założeniu (kontynuowania lub niekontynuowania działalności);– zweryfikować, czy nie istnieje istotna niepewność co do zdolności do kontynuowania działalności;– sformułować na podstawie powyższych wniosków odpowiednią opinię w sprawozdaniu z badania.• Kierownik jednostki powinien uzupełnić sprawozdanie finansowe o dodatkowe ujawnienia związane ze zdarzeniami lub warunkami wpływającymi na ocenę kontynuacji działalności jednostki w okresie 12 miesięcy. Biegli rewidenci powinni wykonać dodatkowe procedury umożliwiające zbadanie tych kwestii. W związku z tym, może być potrzebne wprowadzenie do sprawozdania z badania ustępu o „Znaczącej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności”, jak również w niektórych przypadkach wydanie zmodyfikowanego sprawozdania z badania.• Kierownik jednostki powinien ocenić zdolność do kontynuacji działalności jednostki w okresie kolejnych 12 miesięcy. Biegły rewident powinien zwrócić się z zapytaniem do kierownika jednostki, czy przewiduje on zdarzenia późniejsze, które mogą mieć wpływ na założenie kontynuacji działalności.• W przypadku rozpoznania przez biegłego rewidenta zdarzeń lub warunków wskazujących na wątpliwości co do kontynuacji działalności, biegły rewident powinien wykonać w ramach procedur dodatkowe czynności, takie jak:– analizę i omówienie z kierownikiem jednostki prognoz i analiz scenariuszowych związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami;– analizę i omówienie z kierownikiem jednostki najbardziej aktualnych dostępnych danych finansowych jednostki oraz informacji rynkowych odpowiednich dla danej jednostki;– zapoznanie się z warunkami instrumentów dłużnych (w tym umów kredytowych) oraz ustalenie, czy ich warunki nie zostały naruszone.

