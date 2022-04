– Wypłatę wynagrodzenia przez zlecającego na rzecz dalszych wykonawców w sytuacji, w której wykonawca nie uiści należności przy robotach budowlanych, można uznać za wydatek poniesiony i zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu – stwierdził sędzia Antoni Hanusz.

Podkreślił również – zaznaczając, że nie było to przedmiotem sprawy – że gdyby doszło do postępowania regresowego i ostatecznie spółka odzyskałaby od wykonawcy należne środki, to pożądana byłaby korekta rozliczenia albo kontrola podatkowa, która mogłaby ewentualnie ujawnić dwukrotne zaliczenie tych samych wydatków do kosztów związanych z tą samą częścią przychodu. ©℗