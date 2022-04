Większości podatników darowizna kojarzy się z przekazaniem pieniędzy lub innych rzeczy fundacji czy innemu podmiotowi pożyteczności publicznej, względnie z darowizną pomiędzy członkami rodziny. Tymczasem możliwe jest też odwołanie się do tej formy przekazania rzeczy lub praw w relacjach np. pracodawca–pracownik albo były pracodawca i były pracownik. Przypomnijmy, że według regulacji kodeksu cywilnego darowizna to świadczenie kosztem własnego majątku, a dokładniej darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku . Co do zasady umowa darowizny (a raczej oświadczenie darczyńcy) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Nie ma jednak co przejmować się tym wymogiem, jeżeli przedmiotem darowizny nie jest nieruchomość albo inna rzecz, do przeniesienia własności której konieczna jest taka forma aktu notarialnego. Umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego staje się bowiem ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (z zastrzeżeniem przypadków, w których samo przeniesienie własności wymaga formy aktu notarialnego). Zatem jeżeli przedmiotem darowizny są rzeczy ruchome czy np. bony, to w zupełności wystarczy forma ustna oświadczenia darczyńcy, a w praktyce zwykłe działanie polegające na wydaniu prezentu.