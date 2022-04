Z danych MF wynika, że podatnicy chętnie korzystają z usługi Twój e-PIT. Do 19 kwietnia br. rozliczyli się w ten sposób w sumie 4,3 mln razy. Z informacji MF wynika, że w tym roku pierwszy PIT-37 został złożony już 37 sekund po uruchomieniu usługi, tj. po północy 15 lutego br. Najmłodsza osoba, która skorzystała z tej opcji, miała 18 lat, a najstarsza 110 lat.

Osoby zobowiązane do rozliczenia się na formularzu PIT-37 i/lub PIT-38 mogą nic nie zrobić z wypełnionym przez skarbówkę zeznaniem; w takiej sytuacji zostanie ono automatycznie uznane za wysłane 2 maja. Dzięki temu będzie złożone w terminie, nawet gdyby podatnik nie podjął żadnych działań.

Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadamia o konieczności dopłaty. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma siedem dni na zapłatę. Po upływie tego czasu będą naliczane odsetki za zwłokę, z tym że nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku.

Co innego osoby rozliczające się na formularzu PIT-36. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko miały np. przychody z prywatnego najmu, to muszą zaakceptować wypełnione przez skarbówkę zeznanie, niezależnie od tego, czy coś w nich zmieniły, czy nie.

Natomiast prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Można to zrobić np. w systemie e-Deklaracje.

Z danych MF wynika, że prawie 6 mln podatników odzyskało już ok. 9 mld zł nadpłaconego PIT za 2021 r. Przypomnijmy, że w odniesieniu do zeznań PIT-37 złożonych za pomocą Twój e-PIT działa usługa tzw. auto zwrotu. Polega ona na tym, że nadpłaty do kwoty 5 tys. zł są zwracane w ciągu siedmiu dni.