To niemożliwe – orzekł Sąd Okręgowy. Zwrócił uwagę na to, że należny VAT oblicza i deklaruje sam podatnik, bez udziału organu podatkowego. Jeżeli więc ktoś wykazuje i uiszcza podatek w kwocie niższej niż należna, to dysponuje jedynie własnym majątkiem, a ściślej – doprowadza do uniknięcia wydatku z własnego majątku, kosztem uszczuplenia spodziewanego dochodu Skarbu Państwa. Nie ma to natomiast nic wspólnego z doprowadzeniem kogoś innego (w tym wypadku organu podatkowego) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa – stwierdził sąd.