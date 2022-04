To jednak i tak nie zadowala samorządowców, którzy sami postanowili wyliczyć, jak wyjdą na Polskim Ładzie i jego nowej wersji, nad którą za chwilę ma debatować Sejm. Główny problem dotyczy tzw. kwot referencyjnych łącznych dochodów samorządów z PIT i CIT. Koncepcja ta, przyjęta w ramach Polskiego Ładu, zakłada, że jeśli wykonanie tych dochodów w danym roku będzie niższe, to rząd wyrówna samorządom ubytek do wysokości kwoty referencyjnej. Na rok 2022 kwotę tę ustalono na poziomie 69,9 mld zł. Pierwszy problem, na który zwracają uwagę lokalni włodarze, jest taki, że to o 6,3 mld zł mniej w porównaniu z dochodami z PIT i CIT uzyskanymi przez samorządy w 2021 r. Ponadto, zdaniem samorządowców, kwota ta jest zaniżona o 10 mld zł. „Kwotę referencyjną ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanym przez JST dochodom z PIT i CIT na 2022 r., ujętym w wieloletnich planach finansowych JST według stanu na maj 2021 r., czyli w najbardziej dotkliwym okresie sytuacji pandemicznej, nie uwzględniając rekordowych odczytów inflacji, dynamiki wynagrodzeń i emerytur, mających bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów z PIT” - wskazują we wspólnym stanowisku Unia Metropolii Polskich (UMP) i Związek Miast Polskich (ZMP).