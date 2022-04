O takich planach poinformowaliśmy wczoraj jako pierwsi w serwisie gazetaprawna.pl, w artykule „Duża korekta w Polskim Ładzie: Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa w trakcie roku”. Kilka godzin później potwierdził to wiceminister finansów Artur Soboń.

Możliwości zmiany podatku domagali się przedsiębiorcy zaskoczeni tempem tegorocznych zmian. W styczniu wszedł w życie Polski Ład, a już w marcu zapowiedziano jego istotną korektę, w tym obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Nie mogli tego przewidzieć ci, którzy wcześniej wybrali już podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (mieli na to czas do 21 lutego br.).