Podczas sejmowej debaty nad nowymi przepisami posłowie PiS tłumaczyli, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł (przewidzianej dla wszystkich podatników) zwielokrotni zysk samotnych rodziców w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez rodziców będących małżonkami. Podkreślali, że może to być postrzegane przez pozostałych podatników jako nieuzasadnione i spowodować wzrost liczby rozwodów z powodów ekonomicznych.

Resort chce się teraz wycofać z tej kontrowersyjnej zmiany . Spowoduje to, że ulga w wysokości 1500 zł nigdy nie zostanie zastosowana. W zeznaniu składanym za 2021 r. do 2 maja br. rodzice bowiem mogą rozliczyć się z dzieckiem na zasadzie praw nabytych, a w kolejnych latach będzie to możliwe dzięki nowelizacji Polskiego Ładu.

Co więcej, w rozliczeniu za bieżący rok wspólne rozliczenie ma być jeszcze bardziej dogodniejsze niż dotychczas, bo będzie można podwójnie skorzystać z kwoty wolnej, która została podniesiona Polskim Ładem do 30 tys. zł.

Kolejną korzystną zmianą jest podwyższenie limitu zarobków, jakie może osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko, aby rodzice nie utracili preferencji. Kwota ta ma być zmienna i wynosić dwunastokrotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Przypomnijmy, że od marca 2022 r. renta socjalna wynosi 1338,44 zł, zatem jej dwunastokrotność to 16 061,28 zł. Obecny limit zarobków dziecka to zaledwie 3089 zł.

Kwota ta jest ważna, aby ustalić prawo rodzica do wspomnianego już preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, a także do skorzystania:

Ministerstwo Finansów chce też, aby renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i tak jak rodzic skorzysta z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.

Obecnie dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców (jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci). Oznacza to, że w przypadku dochodów z pracy (tj. np. ze stosunku pracy, umowy zlecenia), stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku małoletni rozliczany jest przez rodziców osobno. Może więc korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.