Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku najmu prywatnego korzystniejszy jest ryczałt, czy też zasady ogólne PIT, a w przypadku działalności – ryczałt, zasady ogólne lub liniowy PIT. Zależy to bowiem od indywidualnej sytuacji wynajmującego. Można jednak wskazać, dla kogo w 2022 r. prawdopodobnie lepszy będzie ryczałt, a dla kogo zasady ogólne PIT. Można też stwierdzić – biorąc pod uwagę obecne przepisy (co do których są pewne wątpliwości, na które zwracamy uwagę w dalszej części artykułu) – że w 2023 r. najem prywatny będzie można opodatkować wyłącznie ryczałtem. Dodajmy, że będzie to korzystniejsze niż opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej (ze względu na składkę zdrowotną i likwidację amortyzacji nieruchomości mieszkalnych).