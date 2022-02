Delegowanie pracowników do pełnienia funkcji zarządczych i kierowniczych w innej spółce należącej do holdingu było świadczeniem o podobnym charakterze do usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – orzekł NSA.

Przepis ten został uchylony wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, ale jego treść została włączona do konstrukcji minimalnego podatku dochodowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Minimalny podatek dochodowy. Kolejny zagwarantowany wpływ do budżetu” (DGP nr 185/2021). Wyrok NSA dotyczył natomiast stanu prawnego sprzed 2022 r. Chodziło o spółkę z branży hutniczej, która zawarła z hiszpańskim podmiotem powiązanym umowę odpłatnego oddelegowania personelu. W ramach tego porozumienia oddelegowano do spółki zarówno pracowników pełniących funkcje zarządcze i kierownicze, jak i pracowników technicznych. Formalnie pozostawali oni w tym czasie pracownikami podmiotu powiązanego, ale działali na rzecz spółki.