Na stronie Stowarzyszenia (https://skwp.pl/aktualnosc/18185/) znaleźć można informacje o szkoleniach skierowanych do członków oddziałów, dyrektorów, kadry pedagogicznej czy przedsiębiorców. Są to zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte, niektóre prowadzone we współpracy z ZUS.

31 stycznia będzie można wziąć udział w otwartym szkoleniu: Składka zdrowotna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od roku 2022.

Kolejne zaplanowane tematy w lutym to np.:

1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem wg Nowego Ładu (Polskiego Ładu - red.)

2. Najnowsze zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022

3. Spółka komandytowo-akcyjna w Polskim Ładzie

4. Nowy Ład (Polski - red.) w płacach - Mechanizm obniżania składki zdrowotnej