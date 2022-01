Zmiany wynikają z Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), który znacząco ograniczył prawo do korzystania z karty podatkowej. Karta została wygaszona i zgodnie z art. 65 październikowej nowelizacji nie można już złożyć nowego wniosku o rozliczanie się w tej formie. Prawo zachowali wyłącznie podatnicy , którzy rozliczali się w ten sposób w 2021 r., a i to nie wszyscy. Polskim Ładem zmieniono bowiem objaśnienia do załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.). Z objaśnień do części VIII i IX załącznika wynika obecnie, że z karty podatkowej nie mogą korzystać osoby świadczące usługi weterynaryjne i w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, jeśli wykonują je „na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”.