Zdaniem Małgorzaty Samborskiej modyfikacji wymaga chociażby sposób kalkulacji ulgi dla klasy średniej w zaliczkach przez pracodawcę. - Ustawodawca powinien dążyć do tego, żeby wysokość ulgi rozliczonej w zaliczkach przez pracodawcę odpowiadała wysokości ulgi należnej w skali roku - uważa ekspertka. Jej zdaniem konieczne jest też doprecyzowanie przepisów dotyczących ulgi dla rodzin 4+, czyli tzw. PIT zero dla rodzin.

- Wciąż niedostosowany został formularz PIT-2, który nie pozwala pracującym rencistom socjalnym na wybór, kto ma uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek (ZUS czy zakład pracy). Z automatu jest ona naliczana przy rencie, co daje oczywiście kilkudziesięciozłotową bonifikatę... ale też kilkusetzłotową stratę na miesięcznej pensji - mówi Przemysław Żydok. Dodaje, że owszem, jest ona do odzyskania za półtora roku (w zeznaniu rocznym), ale - jak mówi - koszty życia trzeba ponosić dzisiaj, a mówimy o najsłabiej zarabiającej grupie społecznej w Polsce.

Ogłoszenie zmian w Polskim Ładzie oznacza, że rząd nie rozważa niestety opcji odroczenia wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 r. i procedowania na spokojnie zmian do ustawy. Obawiam się, że kolejne tygodnie i miesiące wyłonią kolejne problemy zgłaszane tym razem przez przedsiębiorców

Oczywiście z zadowoleniem należy przyjąć zapewnienie, że niezależnie od formy zatrudnienia czy otrzymywania świadczeń społecznych nie straci nikt o średniomiesięcznych przychodach do 12,8 tys. zł. Chociaż bez projektu zmian do ustawy nie sposób ocenić, czy te zapewnienia przyniosą oczekiwany skutek.

W mojej ocenie obszarów do poprawy jest jednak więcej, modyfikacji wymaga chociażby sposób kalkulacji ulgi dla klasy średniej w zaliczkach przez pracodawcę. Nie rozumiem, dlaczego jest ona liczona odrębnie dla przychodów w danym miesiącu bez proporcjonalnego uwzględnienia przychodów osiąganych w danym zakładzie pracy od początku roku. Niezależnie od mojej oceny ulgi dla klasy średniej jako elementu niezwykle komplikującego system podatkowy ustawodawca powinien dążyć do tego, żeby wysokość ulgi rozliczonej w zaliczkach przez pracodawcę odpowiadała wysokości ulgi należnej w skali roku. Dzisiejszy mechanizm, w szczególności w przypadku dysproporcji w przychodach miesięcznych, tego nie zabezpiecza.

Konieczne jest doprecyzowanie przepisów w zakresie ulgi 4+, aby wyeliminować wątpliwości oraz sytuacje, kiedy na skutek zdarzeń losowych, tragedii rodzinnych, np. śmierci dziecka, umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, co wcale nie musi się wiązać z winą rodziców, a zawsze wiąże się z określoną tragedią w rodzinie, nie dochodziło do sytuacji utraty prawa do ulgi, a co za tym idzie, obowiązku zapłaty przez rodziców podatku w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.