Jego tezę potwierdzają statystyki MF , ale tylko w odniesieniu do decyzji o zabezpieczeniu majątkowym. W okresie od stycznia do listopada 2021 r. wydano 15 138 takich decyzji. Dla porównania w 2020 r. było ich 10 138.

Co na to sądy

Sądowe orzeczenia pokazują też, że postępowanie organu nie zawsze znajduje uzasadnienie w świetle art. 33 ordynacji. W nieprawomocnym wyroku WSA w Krakowie z 26 października 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 340/21) zarzucił organom, że „nie wykazały, by skarżąca trwale nie uiszczała wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Zgromadzony i przekazany sądowi materiał dowodowy nie daje żadnych podstaw do postawienia takiej tezy. Organy nie wykazały również, by skarżąca podejmowała czynności zmierzające do uszczuplenia swojego majątku. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy również nie daje podstaw do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym skarżąca dokonywałaby czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogły utrudnić lub udaremnić egzekucję”. Podobnie było w sprawie rozstrzygniętej nieprawomocnym na razie wyrokiem WSA w Łodzi – z 6 października 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 544/21).