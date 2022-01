Spytała o to spółka planująca przekazywać prezenty okolicznościowe podwładnym, którzy doczekają się potomstwa. Nazwała to wyprawką dla niemowlaka. Wartość prezentu nie przekraczałaby 150 zł. Spółka podkreślała, że będzie to wyłącznie jej inicjatywa, przekazanie prezentów nie będzie zapisane w umowie o pracę, regulaminie ani innych obowiązujących aktach wewnętrznych.