Ministerstwo Finansów podkreśliło w innym komunikacie – z 9 stycznia, że minister miał prawo wydać rozporządzenie, bo do przedłużenia terminu poboru i przekazania do urzędów skarbowych zaliczek na PIT upoważnia go art. 50 ordynacji. To riposta na pojawiające się opinie prawników, że rozporządzenie narusza konstytucję.