Natomiast obecnie kwota wolna od podatku to 425 zł. Różnica jest więc znacząca i odczuło to już wielu pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenia na początku stycznia. Dotyczyło to zarówno tych grup zawodowych, które otrzymują wynagrodzenia z góry, jak i pracowników, którzy do 10 stycznia 2022 r. powinni dostać pensję za zeszły miesiąc. Ze względu na to, że niektórzy pracownicy nie złożyli oświadczenia PIT-2, otrzymali pensję o ok. 400 zł niższą niż w ubiegłym roku; przy czym trzeba zaznaczyć, że nie zawsze pracownik ma możliwość złożenia takiego oświadczenia. Do tego dochodzą osoby pracujące w kilku miejscach - ich wynagrodzenia u innych pracodawców niż ten, któremu złożyli PIT-2, też będą niższe niż za poprzedni rok.