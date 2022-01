Jeżeli sami się jej nie zrzekną, a dostaną od naczelnika urzędu skarbowego odmowną decyzję w sprawie karty podatkowej (bo tylko taka może być), to będą mieli ograniczony wybór formy opodatkowania: pozostaną im jedynie zasady ogólne (tj. skala podatkowa) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Medycy wyłączeni

Jest to związane ze zmianami w karcie podatkowej, które od 1 stycznia 2022 r. wprowadził Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105. ze zm.). Co do zasady, z karty podatkowej mogą korzystać w 2022 r. tylko ci podatnicy , którzy w ten sposób rozliczali się z fiskusem w 2021 r.

Inaczej jest w przypadku lekarzy i weterynarzy na kontraktach. Oni w ogóle nie mają już prawa do karty podatkowej, niezależnie od tego, czy w 2021 r. rozliczali się w tej formie, czy w innej.

Zakaz ten wynika z załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). W objaśnieniach do niego zapisano, że stawek karty (określonych w tabeli) nie można stosować w odniesieniu do usług medycznych i weterynaryjnych przy „działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”. W praktyce chodzi o usługi na rzecz szpitali i przychodni.

Trzeba zrezygnować

Nie wystarczy jednak, że lekarze i weterynarze na kontraktach z mocy prawa wypadli od 1 stycznia br. z karty podatkowej.

Przepisy są tak skonstruowane, że powinni teraz sami się jej zrzec, jeżeli w 2021 r. dostali pozytywną decyzję naczelnika urzędu skarbowego o zastosowaniu karty podatkowej.

W przeciwnym razie dostaną z urzędu skarbowego negatywną decyzję (bo tylko taka może teraz być), która uniemożliwi im wybór liniowego 19-proc. PIT.

Potwierdza to Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

– Jeżeli po wyjaśnieniu z podatnikiem okaże się, że w 2022 r. będzie on prowadził działalność w warunkach wyłączających go z karty podatkowej, to naczelnik urzędu skarbowego wyda mu decyzję odmawiającą opodatkowania w tej formie na 2022 r. – wyjaśnia rzecznik.

Taka decyzja będzie oznaczać, że podatnik będzie mógł zastosować jedynie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź płacić podatek na zasadach ogólnych. Wynika to wprost z art. 30 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku.

Jeżeli więc lekarz lub weterynarz na kontrakcie chce wybrać 19-proc. PIT, to musi sam zrezygnować z karty. Ma na to czas do 20 stycznia (art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku).

W tym samym piśmie można poinformować o wyborze formy opodatkowania w 2022 r. (mimo że czas na wybór ryczałtu bądź 19-proc. PIT jest w zasadzie do 21 lutego).

Jeżeli podatnik tylko zrezygnuje z karty i nie wybierze ryczałtu ani podatku liniowego, automatycznie przejdzie na zasady ogólne.

Sposoby opodatkowania

Zasadniczo rozliczanie według skali podatkowej nie jest korzystne dla medyków z wysokimi zarobkami.

Co prawda można dzięki temu skorzystać na wzroście kwoty wolnej od podatku (30 tys.) i progu skali podatkowej (do 120 tys. zł), a także – w niektórych przypadkach – z ulgi dla klasy średniej, ale za to składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, natomiast przy podatku liniowym 4,9 proc. dochodu.

Jeśli idzie o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to co prawda lekarze (w tym dentyści i weterynarze) nie są już wymienieni w definicji wolnych zawodów, ale nie odbiera im to prawa do stosowania tego sposobu opodatkowania. Co więcej, do każdej działalności w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) można stosować 14-proc. stawkę (dotychczas 17 proc. było w przypadku usług wykonywanych w ramach wolnego zawodu i 15 proc. – w pozostałych przypadkach).

Natomiast weterynarze mają prawo do stawki 8,5 proc. ryczałtu

