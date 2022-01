Żaneta Hejne, prowadząca w Gdańsku kancelarię usług księgowych, też ma nowych klientów. – To osoby, które sparzyły się na innych biurach, nie potrafiących odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z Polskim Ładem. Zapytań od takich osób mam pięć do ośmiu dziennie – mówi. Jej zdaniem koszty usług będą dalej rosły. – Ja podniosłam o ok. 30 proc., ale to dlatego, że i wcześniej nie należałam do tanich. Jak ktoś wyceniał konsultację na 100 zł, to docelowo podniesie stawkę nawet o 100 proc. Za jakość się płaci. Między innymi trzeba doszkalać pracowników i zatrudniać nowych, znających się na rzeczy – podkreśla. To ostatnie graniczy jednak z cudem. Gdy 28 grudnia wystawiała ogłoszenie, dostała zaledwie dwa zgłoszenia. Od osoby pracującej w markecie i od człowieka, który obsługiwał dotąd wózek widłowy. – Znalazłam pracownicę, ale tylko dlatego, że poruszyłam wszystkie swoje znajomości – twierdzi.