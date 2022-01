Czy dozwolona była zapłata (i odliczenie) składek grudniowych jeszcze w grudniu 2021 r. (zamiast płacić do 10 stycznia 2022 r.)? A co się stanie, jeżeli jeszcze w grudniu zapłaciłem również pozostałe składki - należne już za 2022 r.? Czy mogłem tak zrobić?

W Polskim Ładzie znajduje się informacja, że z „ulgi dla klasy średniej” mogą skorzystać podatnicy , którzy osiągają rocznie do 133 692 zł przychodów, oraz że można ją odliczać miesięcznie. Istnieje jednak ryzyko, że będzie trzeba ją zwrócić w całości, jeśli roczny przychód przekroczy wspomnianą wyżej kwotę nawet o 1 zł. Czy taki zwrot będzie konieczny, jeśli moje przychody z umowy o pracę przekroczą w ciągu roku 133 692 zł, np. o 10 000 zł, ale rozliczę się wspólnie z małżonkiem, którego przychody wyniosą np. 100 000 zł?

W tym przypadku małżonkowie będą mogli skorzystać z ulgi we wspólnym zeznaniu rocznym. Każdy z nich może odliczyć ulgę dla klasy średniej, bowiem połowa sumy przychodów uzyskanych przez oboje małżonków mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Pobieram emeryturę z Zakładu Emerytalno-Rentowego i jednocześnie pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. W marcu mogę otrzymać od pracodawcy nagrodę roczną i premię i mogę przekroczyć wtedy kwotę 11 141 zł. W pozostałych miesiącach jej nie przekroczę. Czy mogę stosować w 2022 r. ulgę dla klasy średniej czy też muszę złożyć do pracodawcy wniosek o nienaliczanie tej ulgi? Czy wniosek o nienaliczanie ulgi mam złożyć do pracodawcy i jednocześnie do zakładu emerytalnego?