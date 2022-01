faktury ustrukturyzowane

Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz możliwość wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem tego systemu wprowadziła ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). Faktura ustrukturyzowana została zdefiniowana jako dokument wystawiony przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. KSeF to system teleinformatyczny służący m.in. do: wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do nich oraz ich przechowywania. W praktyce faktury nowego typu będą funkcjonować obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych oraz faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane z założenia mają dotyczyć wszystkich rodzajów transakcji – zarówno w obrocie z podatnikami (tzw. sprzedaż B2B), jak i w przypadku sprzedaży dla konsumentów (tzw. sprzedaż B2C). Nowe rozwiązanie ma być stosowane w przypadku transakcji zarówno z kontrahentami polskim, jak i zagranicznymi.

By zrealizować te założenia, ustawodawca przewidział system zachęt do stosowania nowych rozwiązań. Jedną z tych, które wymieniane są najczęściej, jest możliwość skrócenia terminu na otrzymanie zwrotu VAT. Podatnik, który zdecyduje się wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane, będzie mógł skorzystać ze skróconego do 40 dni terminu zwrotu VAT (standardowy termin to 60 dni). Należy mieć na uwadze, że w tym przypadku podatnik będzie musiał spełnić dodatkowe warunki (np. przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który wystąpi z wnioskiem o zwrot VAT, musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, musi składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe itd.).

Co istotne, w grudniu udostępniona została również najnowsza wersja schemy dotyczącej faktur ustrukturyzowanych (FA_VAT). Jest ona obecnie najbardziej rozbudowanym plikiem XML, który należy wygenerować dla potrzeb raportowania danych do organów podatkowych. Całość schemy w jej obecnym brzmieniu obejmuje kilkaset pól, z których część jest obligatoryjna, a część fakultatywna. W konsekwencji, aby przygotować się do wdrożenia fakturowania za pośrednictwem KSeF, konieczne będzie poprawne rozpoznanie, które pola dla konkretnych fakturowych transakcji będzie trzeba uzupełniać, oraz odpowiednio skalibrować systemy finansowo księgowe, aby w możliwie zautomatyzowany sposób były one w stanie w ramach procesu kreowania faktur ujmować te dane (z których spora część jest nowa) w odpowiednim polu. W dłuższym okresie wielu podatników będzie także musiało dostosować systemy finansowo-księgowe, żeby w możliwie szeroki sposób zautomatyzować także odbiór, księgowanie oraz ujmowanie dla celów podatkowych faktur po stronie zakupowej.

grupy vat

Jak to wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego? Otóż jest ono kształtowane przez czynności wykonywane przez grupę w relacji z podmiotami spoza grupy. Tylko one będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu i będą miały znaczenie z perspektywy podatku naliczonego. Podstawową zasadą dotyczącą rozliczania podatku naliczonego również w grupie będzie tzw. alokacja bezpośrednia podatku naliczonego. W sytuacji jednak, gdy grupa wykonywać będzie zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione (dające i niedające prawa od odliczenia), możliwe będzie dokonanie odliczenia na podstawie współczynnika. Przy czym polskie przepisy wskazują, że co do zasady współczynnik jest ustalany dla każdego członka grupy odrębnie. Dopiero w sytuacji, w której nie jest możliwe przyporządkowanie tych czynności do poszczególnych członków grupy VAT, grupa jest obowiązana do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, w stosunku do których przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na bazie współczynnika kalkulowanego dla grupy.