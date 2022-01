Należy podkreślić, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy równorzędnymi partnerami, której zapisy interpretuje się w pierwszej kolejności według zgodnej woli stron umowy . Mamy do czynienia ze składką zdrowotną, a więc daniną publiczną nakładaną niejako „przymusowo” w drodze ustawy. To ostatnie stwierdzenie jest kluczowe. Zgodnie bowiem z art. 271 Konstytucji RP nakładanie podatków oraz innych danin publicznych, a także określanie przedmiotu opodatkowania i stawek podatkowych następuje wyłącznie w drodze ustawy.