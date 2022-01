Zakłady pracy, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT). Jeżeli więc w danym roku kalendarzowym zakład pracy jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, to zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma obowiązek obliczyć, potrącić i odprowadzić zaliczkę na podatek również od tego zasiłku. Jednak zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego należą do przychodów z innych źródeł, a nie ze stosunku pracy. Podlegają więc opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ale bez stosowania kosztów uzyskania. Nie podlegają żadnym składkom na ZUS.

Ulga ta nie dotyczy natomiast pozostałych źródeł, np. działalności wykonywanej osobiście (zlecenia) czy innych źródeł - jako odrębnej kategorii przychodów niesklasyfikowanych, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Co też istotne, w kwocie miesięcznego (rocznego) przychodu ze stosunku pracy lub pokrewnych, od wysokości którego zależy prawo do ulgi dla klasy średniej, nie zawierają się przychody zwolnione na podstawie ustawy o PIT (np. należności za podróże służbowe, świadczenia bhp).

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli pracownik w danym miesiącu uzyska - obok opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy - również zasiłek z ubezpieczenia społecznego , to wysokość przychodu z etatu zdecyduje, czy w ogóle przysługuje ulga dla klasy średniej. Jeśli tak, to kwota tej preferencji stanowi odliczenie od dochodu.

przykład

Pracownik w wieku 45 lat miesięcznie zarabia 7500 zł. Ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek. Jest uczestnikiem PPK z podstawowymi wpłatami. 18 stycznia 2022 r. pracownik uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał urazu kończyn dolnych, i otrzymał zwolnienie lekarskie wystawione od tego dnia do końca lutego. Za okres choroby pracownikowi przysługuje 100-proc. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. W 2022 r. płatnikiem zasiłków jest zakład pracy. Gdyby nie wypadek, pracownik w styczniu miałby prawo do ulgi dla klasy średniej, ponieważ jego wynagrodzenie mieści się w ustawowym przedziale uprawniającym do tej preferencji. Jednak za styczeń pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości 4000 zł, zgodnie z wyliczeniem:

Mimo że zapomoga jest tu przychodem ze stosunku pracy, nie wchodzi do przychodu, od którego zależy prawo do ulgi pracowniczej. Jest bowiem przychodem zwolnionym z podatku. Zasiłek również się tu nie wpisuje, ponieważ pochodzi z odrębnego od stosunku pracy źródła. A to oznacza, że pracownik w styczniu nie ma prawa do ulgi dla klasy średniej, gdyż jego przychód opodatkowany ze stosunku pracy jest niższy niż minimalny próg uprawniający do ulgi (5701 zł).