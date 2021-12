Chodziło o spółkę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie assistance i likwidacji szkód. W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z firmami branży motoryzacyjnej (partnerami), w których zobowiązuje się do podstawienia w wyznaczonym miejscu samochodu osobowego zastępczego na każdorazowe zlecenie (zgłoszenie) partnera.

Spółka argumentowała, że ograniczenie to dotyczy firm, które faktycznie używają samochodów osobowych, a nie takich jak ona – które udostępniają je innym podmiotom.

Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT odnosi się wprost do podmiotów, które podnoszą opłaty wynikające z umów najmu samochodów osobowych. A nie było wątpliwości, że w tej sprawie podmiotem ponoszącym opłaty wynikające z umów najmu samochodów osobowych jest spółka.

W ocenie organu bez znaczenia jest to, że pojazdy są w dalszej kolejności oddawane przez spółkę do odpłatnego używania innym podmiotom. Późniejsze oddawanie samochodów do odpłatnego używania podmiotom trzecim jest odrębną czynnością, dla której należy wywodzić odrębne skutki podatkowe – stwierdził dyrektor KIS (interpretacja o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.290.2020.1.AG).