Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. sprzedawcy towarów na rzecz unijnych konsumentów, który przekroczą roczny próg obrotów 10 tys. euro (dla sprzedaży na rzecz konsumentów we wszystkich krajach UE), mogą rozliczać VAT od wszystkich transakcji w punkcie OSS (One Step Shop), dzięki czemu nie muszą rejestrować się odrębnie we wszystkich krajach, do których trafiają ich towary.