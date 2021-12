Uczestnicy konferencji zgodzili się, że remedium na opisane bolączki mogłaby być Karta praw podatnika. Jej postanowienia wiązałyby zarówno fiskusa, sądy administracyjne, jak i samych podatników. Pytanie tylko, na ile jest to realne.

Najlepiej świadczy o tym historia projektu ustawy – Karta praw podatnika. Projekt ten trafił do Sejmu w kwietniu 2019 r. (druk sejmowy nr 3458), ale nadal nie przeszedł pierwszego czytania.

Jeden z jego pomysłodawców, prof. Włodzimierz Nykiel, przypomniał, że Karta praw podatnika to instrument obowiązujący w większości krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Założeniem polskiego projektu jest, aby w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej organ doręczał podatnikowi egzemplarz karty, czyli dokumentu określającego prawa podatnika i obowiązki fiskusa.

Projekt opracowany wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantuje również ochronę praw m.in. do:

Zgodził się z tym prof. Włodzimierz Nykiel. Przypomniał, że Polski Ład wprowadza wiele pułapek na podatników, a przykładem jest przepis o tzw. ukrytej dywidendzie (nowy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT). Ma on obowiązywać za rok, od 2023 r.

Wynika z niego, że przedsiębiorca, który rozliczy się z kontrahentem powiązanym według zasad rynkowych, może stracić w niektórych sytuacjach prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast jeśli jego rozliczenie byłoby nierynkowe, to fiskus będzie mógł zastosować przepisy o cenach transferowych. W obu sytuacjach więc – jak stwierdził prof. Nykiel – przedsiębiorcę mogą czekać kłopoty.