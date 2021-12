Spytał więc, czy działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych stanowi prace rozwojowe w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy o PIT i czy w związku z tym jest to działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu art. 5a pkt 38 tej ustawy. Chciał się też upewnić, czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego to sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.