W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt – jak powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski – zawiera część rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej, zapowiedzianej przez rząd.

„Ten projekt nie zawiera wszystkich postulatów, wynikających z tarczy antyinflacyjnej, ale część z nich, dotyczących obniżek VAT, można dokonać w drodze rozporządzenia, które już jest procedowane w Ministerstwie Finansów. Zmiany przepisów o podatku akcyzowym musimy dokonać w drodze ustawowej” – powiedział Piotr Patkowski.

Przypomniał, że w ramach tarczy mają zostać obniżone stawki VAT na energię elektryczną na 3 miesiące z 23 proc. do 5 proc., na gaz też na trzy miesiące z 23 do 8 proc. oraz obniżenie VAT na ciepło na te 3 miesiące, gdy Polacy najbardziej grzeją, również do 8 proc.

„Jeśli idzie o akcyzę na paliwa, a więc benzynę, diesla czy gaz, proponujemy obniżkę od 20 grudnia do 31 maja. Obniżamy tę stawkę do minimów, na jakie pozwala Komisja Europejska. Przy czym obniżka nie dotyczy samej akcyzy, ale też opłaty emisyjnej – ona także jest obniżana do absolutnego minimum unijnego” – stwierdził wiceminister finansów.

Dodał , że jednocześnie zawieszany jest podatek od sprzedaży detalicznej na paliwa silnikowe na okres od 1 stycznia do 31 maja, co także ma się przełożyć na spadek cen paliw.

„Zmiany obejmują także akcyzę na energię, która wynosi 5 zł za mWh. Dla gospodarstw domowych, od 1 stycznia do 31 maja, energia elektryczna nie będzie opodatkowana akcyzą. Obniżamy też akcyzę dla przedsiębiorców, z 5 zł za mWh obniżamy ją do 4,6 zł ma mWh na okres od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. To jest absolutne minimum, na jakie pozwala Komisja Europejska” – stwierdził Patkowski.

Wiceminister finansów zapowiedział, że kolejnym elementem tarczy antyinflacyjnej będą dodatki osłonowe, mające zrekompensować np. wzrost cen żywności. Stwierdził także, że „ten pakiet nie jest pakietem zamkniętym”.

„Inflacja jest sytuacją bardzo poważną, bardzo odczuwaną przez społeczeństwo. Będziemy patrzeć, jak się będzie sytuacja rozwijać i gdyby okazało się, że polskie rodziny dalej potrzebują wsparcia i pomocy przez obniżki podatków, to będziemy na to gotowi i będziemy reagować. To jest pakiet, który nie jest pakietem zamkniętym, ma on pozwolić zastanowić się, jak dalej pomagać gospodarstwom domowym przy obecnej inflacji, gdy była tak potrzeba” – powiedział Patkowski.