„W celu złagodzenia Polakom skutków inflacji, rząd chce wprowadzić czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), zwolnienie od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżkę stawki akcyzy na energię elektryczną. Funkcjonować będzie także czasowe wyłączenie sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Przyjęte przepisy realizują część zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego przedstawionych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej” – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu opublikowanym po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Dodano, że pozostałe działania w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną wprowadzone „w kolejnych rozporządzeniach i ustawach”.

W komunikacie CIR dodano, że inflacja rośnie w wielu państwach i że mierzą się z nimi gospodarki Niemiec, Hiszpanii czy USA. Stwierdzono, że do wzrostu cen przyczynił się przede wszystkim kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 oraz wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych, w tym działania Gazpromu oraz manipulacje na rynku unijnych uprawnień emisji CO2.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie zostaną wprowadzone projektowaną ustawą, wymieniono obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. wysokości akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo paliwa od 1 stycznia do 31 maja przyszłego roku zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

W projektowanej ustawie zapisano także zmniejszenie stawki akcyzy na energię elektryczną od 31 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej, które również będzie obowiązywać do 31 maja 2022 r.