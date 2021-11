Zwrócił też uwagę na to, że obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie zobowiązują pracodawcy do finansowania kosztów preparatów witaminowych. Skoro więc skorzystanie z nich jest w interesie podwładnych i przynosi im wymierną korzyść majątkową, to uzyskają oni w ten sposób opodatkowany przychód, od którego należy potrącić zaliczkę na PIT – podsumował dyrektor KIS.