Z argumentacją organu nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 24 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 4027/17). Orzekł, że świadczenie otrzymane przez kobietę jest odszkodowaniem i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT jest wolne od podatku dochodowego. Wskazał, że skoro ustawodawca odwołuje się do odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość została określona zgodnie z przepisami prawa pracy, to pojęcia „odszkodowanie” nie można zawęzić wyłącznie do odszkodowania w rozumieniu prawa cywilnego. W ocenie WSA zwolnieniem objęte są również odszkodowania wypłacone w sytuacji zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.