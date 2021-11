Spółka twierdziła we wniosku o interpretację, że skoro część odsetkowa płaconej przez nią raty podlega ograniczeniu na podstawie art. 15c ustawy o CIT, to nie powinna być jednocześnie limitowana na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy. Jeśli bowiem stanowi ona „koszt finansowania dłużnego”, to nie może być również uznana za „wszelkiego rodzaju opłatę za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT – argumentowała.