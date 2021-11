Ustalając prawo do wskazanego zwolnienia, należy uwzględniać – co do zasady – całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych, w tym wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Od tej zasady istnieją jedynie dwa wyjątki, które dotyczą obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia (zob. par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Jednak w przedstawionej sytuacji żaden z tych wyjątków nie ma zastosowania. W konsekwencji przy ustalaniu prawa do wskazanego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania podatnik, o którym mowa w pytaniu, jest zobowiązany uwzględniać cały obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Dotyczy to również obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych dokumentowanej fakturami oraz opłacanej na rachunek bankowy podatnika.