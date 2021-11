Podniesienie progu skali podatkowej PIT to jedna ze sztandarowych zmian Polskiego Ładu, obok podwyższenia kwoty wolnej (do 30 tys. zł) oraz likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Nowelizacja nie wyeliminuje jednak całkowicie z ustawy o PIT dotychczasowego limitu 85 528 zł. Od nowego roku nie będziemy już go stosować przy obliczaniu dochodu objętego 32-proc. stawką podatku, natomiast trzeba się nim będzie kierować przy zwolnieniach dla:

Nowe zwolnienia nie będą mogły się kumulować. Suma przychodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (ulga dla młodych) i art. 21 ust. 1 pkt 152–154 (ulga na powrót, ulga dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, ulga dla pracujących emerytów) nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym 85 528 zł (zgodnie z nowym ust. 44 w art. 21).

Ze zwolnienia dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci, uzyskujących przychody do kwoty 85 528 zł, będzie mógł skorzystać:

Zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT będą objęte przychody do wysokości 85 528 zł ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, a także z działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu opodatkowania, czyli na zasadach ogólnych, liniowymi PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym).

Jak tłumaczy Katarzyna Rzeżnicka, doradca podatkowy i starszy menedżer w PwC, zwolnienie nie będzie więc dotyczyło wszystkich przychodów uzyskiwanych przez uprzywilejowanych opiekunów co najmniej czworga dzieci.

– Nie będą zwolnione przykładowo przychody z najmu, odsetek, dywidend, ze sprzedaży akcji, z kontraktów menedżerskich, z tytułu powołania do zarządów czy prokury – wylicza Katarzyna Rzeżnicka.

Zgodnie z nowelizacją podatnik, który uzyska przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, nie zapłaci więc podatku. Co po przekroczeniu limitu?

– Należy doliczyć do niego również 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, z której mogą skorzystać podatnicy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W efekcie nieobjęta PIT będzie kwota przychodu wynosząca 115 528 zł – wyjaśnia Piotr Popek, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Małżonkowie będący rodzicami co najmniej czwórki dzieci będą korzystać ze skumulowanych preferencji.

– Limit zwolnienia z PIT będzie przysługiwał każdemu z rodziców oddzielnie. Tak więc dla dwojga pracujących rodziców wyniesie on łącznie 171 056 zł rocznie – wyjaśnia Katarzyna Rzeżnicka.

Jeśli weźmiemy pod uwagę również nową kwotę wolną, która będzie przysługiwać każdemu z małżonków opodatkowanych według skali podatkowej, to limit wyniesie aż 231 056 złotych. Dopiero po jego przekroczeniu dochody będą podlegały opodatkowaniu według skali podatkowej – tłumaczy Piotr Popek.

Niezależnie od tego małżonkowie będą mogli, tak jak do tej pory, rozliczać się wspólnie i korzystać z ulgi na dzieci.

– Mimo że nowa ulga dla rodziców co najmniej czwórki dzieci wygląda bardzo interesująco, to będzie ona zauważalnie wypływała na dochody netto rodziny dopiero przy wyższych przychodach – zaznacza Katarzyna Rzeżnicka.

Przykładowo – jak wylicza ekspertka – pracownik z rocznymi przychodami brutto w wysokości 100 tys. zł, rozliczający się z niepracującym małżonkiem, korzystający ze starej ulgi na czwórkę dzieci i nowego zwolnienia przychodów z pracy do 85 528 zł rocznie, zyska na zmianach ok. 1800 zł w skali roku. Z kolei ten sam pracownik z przychodami na poziomie 300 tys. zł brutto rocznie zyska na nowej uldze ponad 16 900 zł rocznie, a przy 400 tys. zł brutto – ponad 23 tys. zł.

Taki sam limit przychodów (85 528 zł) będzie obowiązywał dla osób przenoszących do Polski swoje miejsce zamieszkania, czyli rezydencję podatkową. Zwolnienie będzie wynikało z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT. Chodzi o przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także z umów zlecenia oraz działalności gospodarczej (również niezależnie od sposobu opodatkowania).

– Jeżeli osoby te uzyskają przychody ze źródeł, do których stosuje się kwotę wolną od podatku (30 tys. zł), czyli np. z umowy o pracę, to zaczną one płacić PIT dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł – wyjaśnia Piotr Popek.