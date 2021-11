Wczoraj sejmowe komisje do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej zajmowały się rządowym projektem ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Projekt to pokłosie wyroku z 22 lipca 2020 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K4/19), który uznał, że zmodyfikowanie zasad opodatkowania wiatraków w połowie 2018 r. narusza zasadę nieretroakcji. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., nie tylko uszczupliły ich dochody z tytułu podatku od nieruchomości, ale również zmusiły do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za elektrownie wiatrowe. TK zobowiązał ustawodawcę do opracowania regulacji rekompensującej gminom straty poniesione w następstwie wprowadzenia przepisów z mocą wsteczną. Gminy, które straciły na zmianach w naliczaniu daniny, będą mogły wnioskować łącznie o 524,4 mln zł zwrotu.